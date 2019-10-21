محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دعمت الفنانة رحمة حسن، الشعب اللبناني، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، ونشرت صورًا لها من شوارعها، وعلقت: "الله يحفظ لبنان، نحن نحبكم، كل التوفيق لكم".
ويتظاهر اللبنانيون، احتجاجًا على إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر رحمة حسن تدعم لبنان بصور من شوارعها: "نحن نحبكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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