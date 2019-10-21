رحمة حسن تدعم لبنان بصور من شوارعها: "نحن نحبكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعمت الفنانة رحمة حسن، الشعب اللبناني، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، ونشرت صورًا لها من شوارعها، وعلقت: "الله يحفظ لبنان، نحن نحبكم، كل التوفيق لكم".

ويتظاهر اللبنانيون، احتجاجًا على إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سنوات.​