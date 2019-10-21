“ذا فويس”.. متسابقة تُبكي أحلام ووالدتها تسقط أرضًا من الفرح.. وحماقي يحذّر الفنانة...

أبهر عدد من المشاركين الذي قدّموا أغان مميزة في الحلقة الأخيرة من مرحلة “الصوت وبس” التي انتهت مساء السبت من برنامج “ذا فويس” لجنة التحكيم المكونة من أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي، وسط ترقب مرحلة المواجهة التي ستنطلق السبت المقبل.

وأبكت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي الفنانة الإماراتية أحلام، حيث أدت المتسابقة أغنية “يا عيني عليكي يا طيبة” للفنانة آمال ماهر، فالتفت لها أحلام وسميرة سعيد، والدموع بادية على الفنانة الإماراتية. وأعرب المتسابقة عن سعادتها عندما التفت لها أحلام، وتوجّهت إلى الأخيرة واحتضنتها بشدة، مما دفع أحلام للبكاء وقالت إنّ صوتها وأداءها أجبرها على الالتفاف لها. اللافت في هذه الفقرة هو سقوط والدة نورهان أرضًا من شدة الفرح، بينما سجد شقيقها ليعبر عن فرحته هو الآخر على طريقته.

كما أبهر المشارك فهد مفتخر لجنة التحكيم الذي تنافسوا عليه إلا أنه اختار فريق حماقي، وعلق الأخي:” #فهد_مفتخر انت غنيت عربي بنفس القوة اللي غنيت بيها إنجلش، وأنا كنت شايل آخر صوت علشانك.. دلوقتي أقدر اقول إن فريقي اكتمل، واتكوّن بالشكل اللي أتمناه.. فعلاً ختامها مسك”.

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وبعدما اختار فهد فريق حماقي انزعجت أحلام قائلة: “يا رب تضيع يا حماقي”، فردّ حماقي: “أنا مش هضيع.. من السنة الملاضية بتقوليلي يا رب تضيع، أنا مش هضيع وقاعدلك على الكرسي لآخر الموسم”. كما تفاجأ المتابعون بمشاركة المتسابقة شيماء ناجي، الشقيقة الصغرى للفنانة مروة ناجي، في البرنامج، وقدّمت المتسابقة أغنية “مش كل حب” للفنانة ذكرى، فالتفّت لها كل من أحلام وسميرة، وانضمت في الأخير لفريق الفنانة المغربية.