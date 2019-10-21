شاركت المطربة ماريتا الحلاني، ابنة الفنانة عاصي الحلاني متابعيها في فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، خلال تواجدها بمظاهرات لبنان. وظهرت ماريتا برفقة شقيقها المطرب الوليد الحلاني، وهما يرقصان الدبكة اللبناني مع المتظاهرين.
وقالت في تعليقها على الفيديو: “الدبكة اللبنانية على أغاني وطنية، إيد بإيد لمستقبل أفضل، لبنان ينتفض”. الجدير ذكره أن مظاهرات اندلعت في لبنان منذ يوم الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. “ماريتا” ابنة الفنان عاصي الحلاني ترقص “الدبكة” اللبنانية في تظاهرات لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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