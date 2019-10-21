أوضح الفنان محمد عبده كيفية اختيار الـ 100 أغنية التي سيتم عرضها له من خلال فعاليات هيئة الترفيه بتقنية الهولوغرام.
وقال عبده في مداخلة ببرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، إن تلك الخطوة تختصر مشواره الفني وتحقق الحلم الذي كان دائماً ما يحلم به، مشيراً إلى أنه من خلال تقنية الهولوغرام سيختصر كثيراً من مشواره الفني غير المُسجل في القنوات التلفزيونية. وأضاف أنهم يخططون بأن تكون اختيار تلك الأغنيات من حفلات السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وبداية من الألفية وحتى عام 2019، مبيناً أنها ستكون مختارة من حفلات جماهيرية حتى يتفاعل معها الجمهور بصورة أكبر.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد عبده يوضح كيفية اختيار 100 أغنية له ستعرض خلال فعاليات “الترفيه”بتقنية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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