شاهد.. الفنانة “ألماس الخليج” تنتقد تكريم شاروخان وفاندام وتجاهلها: “ماذا قدموا...

انتقدت المطربة السعودية ريماس “ألماس الخليج تكريم النجوم شاروخان وفاندام في حفل تكريم صناع الترفيه بموسم الرياض. ونشرت ألماس الخليج مقطع فيديو عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيه تجاهل تكريمها بحفل صناع الترفيه وتكريم نجوم آخرين كفاندام وشاروخان قائلة: “ماذا قدم شاروخان وفاندام للمملكة حتى يتكرموا”. وأضافت: “أنا قدمت أغاني اجتماعية ووطنية للمملكة في عهد الملك فهد والملك عبد الله والأمير سلطان الله يرحمهم وحتى الملك سلمان الله يطول بعمره وكل هذا وما أحد جاب اسمي بموسم الرياض.. حتى الفنانين ما أحد ذكر اسمي مو أدري “غيرة”.

يذكر أن ألماس الخليج بدأت مشوارها الفني بألبوم خليجي بعنوان “جرح شرواك” ثم قدمت ألبوم غنائي بعنوان “زعلتك” من إنتاج شركة روتانا عام 2011 لتختفي بعدها من الساحة الفنية ثم تعاود الظهور عام 2018.