انهارت الفاشينيستا السعودية مودل روز، باكية أثناء حديثها عن تجربة اختناق كلبتها الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعرضت لأصعب موقف في حياتها. ونشرت روز مقطع فيديو لها عبر حسابها بسناب شات وقالت إنها تشعر بحالة دوار بسبب ما حدث معها حيث خرجت لتوزيع قطع الدجاج على كلابها وفجأة وجدت إحدها ملقاةً على الأرض وكأنها تموت بسبب شيء حشر في زورها.
وأوضحت أنها حاولت أن تنقذ الكلبة دون جدوى، فظلّت تدخل أصبعها في حلقها علها تسلك مجرى الهواء لكنها فشلت بعدها اضطرت لتأخذها بسيارتها إلى الإسعاف. وبيّنت أنها وقتها انهارت وشعرت بأن روحها ستخرج حينما تخيلت إنها ستفقدها ولم تعرف كيف تتصرّف. وأكدت أنها لم تترك شيئًا إلا وفعلته فسكبت عليها المياه لإفاقتها حتى فاقت، مشيرة إلى أن الموقف تسبّب في أن تمتنع عن تناول الطعام وجعل يومها صعبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: عارضة الأزياء السعودية “مودل روز” تبكي وتعلن حالة طوارئ في منزلها بأمريكا ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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