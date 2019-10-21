الجمعة.. حفل جديد لفراشة الفلوت بالأوبرا

تحيي فراشة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى حفلاً موسيقيا، الجمعة المقبلة ،تشاركها فرقتها الموسيقية. وتحرص رانيا على تقديم أعمال وألحان جديدة فى كل حفل، كما تحتفى بذكرى انتصار أكتوبر بتقديم عدد من الأغنيات الوطنية المحببة، وقصائد شعرية وطنية يلقيها الفنان القدير طارق الدسوقى. المحببة، وقصائد شعرية وطنية يلقيها الفنان القدير طارق الدسوقى. يشارك رانيا الحفل شقيقتها الدكتورة رشا يحيى عازفة الفيولا ،ونجليها يحيى الهرميل وفريدة الهرميل ،بالإضافة لمشاركة متميزة من العازف والموسيقى زاكو ،وفقرة طربية غناء الملحن كمال عواد.

يذكر أن رانيا عضو المجلس القومى للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون ولها إسهامات ثقافية ومجتمعية بارزة ،ومثلت مصر فى الكثير من المهرجانات والفعاليات وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات.

لمشاركة متميزة من العازف والموسيقى زاكو ،وفقرة طربية غناء الملحن كمال عواد.يذكر أن رانيا عضو المجلس القومى للمرأة ورئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون ولها إسهامات ثقافية ومجتمعية بارزة ،ومثلت مصر فى الكثير من المهرجانات والفعاليات وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات.

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