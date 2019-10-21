تراند اليوم : خطيبة كاظم الساهر ” سارة المغربية ” تثير غضب الجماهير بعد اتهامها بتسميمه ومحاولة اغتياله!

أثار رد فعل خطيبة الفنان كاظم الساهر على الإتهامات التي طالتها مؤخراً الجدل ، بعدما قامت بحذف صورها مع النجم العراقي وحذف صوره أيضاً من حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” .

والتزمت “سارة المغربية ” خطيبة “القيصر ” الصمت المطبق خلال الفترة الماضية مع الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي بوفاه النجم العراقي إثر دس خطيبته السم له .

ومع ذلك فإن أسلوب حذف الصور الذي انتهجته أظهر خلاف واضح بينهما ، خاصةً وأن النجم العراقي لم يظهر بصحبتها في حفل زفاف نجله “عمر ” ، وهو ما روج لمعلومات تفيد بإنفصالهما .