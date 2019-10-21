شاهدوا كيف ساندت زينة عاشورالشعب اللبناني في ثورته!

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كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 09:56 صباحاً - حرصت زينة عاشور، زوجة النجم عمرو دياب على التعبير عن دعمها للشعب اللبناني في الثورة التي أجتاحت شوارعه من خلال صفحتها على تطبيق انستغرام.
وشاركت عبر خاصية الستوريز مقتطفات من التظاهرات ومقاطع فيديو للحفلة المميزة التي أقامها اللبنانيين خلال اعتصامهم في منتصف ليل السبت وعلقت عليها بالقول: “فقط اللبنانيين يمكنهم ان يجعلوا الثورة هكذا، لبنان يمكنه ان يكون من أفضل الاماكن التي يمكن زيارتها، نعم لكل ما يحصل”.
كذلك نشرت مجموعة من الصور لشبان شاركوا في التظاهرات وهم يحملون الاعلام اللبنانية والشعارات المطالبة بالحد من الفساد والتخلص من الطبقة الحاكمة، في خطوة مميزة نالت اعجاب الالاف من متابعيها.
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