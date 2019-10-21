تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

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كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 09:56 صباحاً - لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تتداول صوراً من جنازة المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، والتي يظهر فيها الممثلة الأردنية صبا مبارك وابنهما الوحيد عمار لاول مرة في الاعلام.
وخطف المراهق الانظار بوسامته وسماره وملامحه التي تشبة والده لدرجة كبيرة، واستغرب العديد من المشاهدين ان يكون لصبا فتى بهذا العمر، معبرين عن دهشتهم لهذا الامر.
وكان وفاة الماجري المفاجئ إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 58 عاماً، احدث صدمة كبيرة في الوسط الفني، وحرص عدد كبير من نجوم الفن العربي على حضور جنازته وتقديم واجب العزاء.
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