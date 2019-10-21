هل يشارك جان يامان في مسلسل عربي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: مع الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها الدراما التركية في البلدان العربية، واهتمام الجمهور العربي بالنجوم الأتراك وحياتهم وأعمالهم، استغلت العديد من شركات الإنتاج هذا الأمر من خلال التعاون مع ممثلين أتراك في بعض الأعمال العربية.

ومؤخرًا نشر المنتج سامح مجدي، صورة تجمعه مع النجم التركي جان يامان بطل مسلسل “الطائر المبكر”، في مدينة “كان” الفرنسية على هامش مشاركتهما في فعاليات Mipcom وهو أحد أهم معارض المحتوى الترفيهي في العالم، وعلق مجدي على الصورة “يامان نجمي الجديد في مصر قريبًا”.

وأرفق مجدي تعليقه بهاشتاغ “سر”، مما أثار التكهنات حول مشاركة جان يامان في مسلسل “سر”، أو أن هناك عمل جديد قادم يرجح أنه مصري يجمع بينهما، واستخدام مجدي لهاشتاغ “سر” جاء كنوع من الترويج لمسلسله الجديد.

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ولا يعد هذا العمل الأول الذي يشارك فيه ممثل تركي في الدراما العربية، حيث شاركت الممثلة التركية سونغول أودان في مسلسل “تحت الأرض” مع الممثل المصري أمير كرارة، كما أعلن صناع فيلم “ماكو” عن مشاركة مراد علمدار في هذا العمل.

يذكر أن مسلسل “سر” من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي، وإخراج مروان بركات، ومن بطولة النجوم بسّام كوسا وباسم مغنية وداليدا خليل ووسام حنّا.