أصالة تخرج عن صمتها وترد على خبر طلاقها: “نحن في أوج خلافنا”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن انتشرت أخبار حول إنفصال الفنانة السورية ​أصالة​ عن زوجها المخرج المصري ​طارق العريان​، خرجت صاحبة “شخصية عنيدة” عن صمتها وأوضحت حقيقة الموضوع، وكشفت عن وجود خلاف بينهما إلا أنها لم تؤكد إذا كان مصير علاقتهما الانفصال أو لا.

ونشرت أصالة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” بيانًا صارمًا هاجمت فيه كل من تعرض لطارق بسبب الأخبار التي انتشر وكتبت: “لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصٍ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر”.

وأضافت: “فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس كاثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلن وأنا لنّ أخذله، وصان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر”.

وختمت حديثها: “لو كان هناك خبر لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري”.