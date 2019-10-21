متابعة بتجــــــــــــرد: أعاد الفنان الشاب الوليد الحلاني، غناء “قوتنا بوحدتنا” لوالده فارس الغناء العربي عاصي الحلاني ونشر الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب. وفي حين شارك الوليد الحلاني وشقيقته ماريتا الحلاني بالتظاهرات التي تعمّ المناطق اللبنانية كافة منذ 5 أيام، قرّر أن يُشارك اليوم بالحراك الشعبي على طريقته الخاصة. ووضع الوليد الحلاني صوته على أغنية والده بطريقةٍ مميّزة تُحاكي نبض الشعب اليوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركته في التظاهرات.. الوليد الحلاني يُغني: “قوتنا بوحدتنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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