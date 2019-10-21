عمرو يوسف يتحدث عن إحباطاته وهذا ما قاله

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الفنان عمرو يوسف أنه واجه إحباطاتٍ كثيرة في بداية حياته المهنية، لكنها لم تعيقه عن الاستمرار باتجاه تحقيق هدفه في مجال التمثيل.
وقال يوسف، أن “الانسان يواجه احباطات عدة في حياته العادية”، وأضاف: “كنت أجري اختبارات أداء للعمل في أفلام ومسلسلات، ولا يتصل بي أحد بعدها، فأشعر بالاحباط حينها. لكن اليأس لم يتملك مني لثقتي في الله، كنت أواصل الطريق لتحقيق هدفي، والحمد لله أنني تمكنت من إثبات نفسي وتقديم أعمال جيدة للجمهور”.
يُعرض لعمرو يوسف حالياً الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق” في مصر والدول العربية، ويشاركه البطولة أحمد عز، خالد الصاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، أحمد الفيشاوي وباسم سمرة. وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
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