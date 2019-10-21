“الجوكر” يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في السينما العالمية!

متابعة بتجـــــــــــرد: يتجه فيلم “الجوكر” نحو كسر الرقم القياسي في الأرباح، فقد وصلت إيراداته الى 737.5 مليون دولار حول العالم خلال ثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع أن يصبح “الجوكر” أعلى فيلم من تصنيف R تحقيقًا للإيرادات في التاريخ، وذلك إلى جانب الأصداء الجماهيرية العالمية الواسعة، التي صنعت منه فيلم الموسم السينمائي في العالم، والأكثر دموية وعنفا، وهو مصنف للكبار، والذي أصبح حديث “السوشيال ميديا” في شتى بقاع الأرض.

ويعرض فيلم “الجوكر”، من بطولة الممثل الأمريكي واكين فينيكس، ومن إخراج ترد فيليبس، رؤية خاصة لشخصية “الجوكر”، أشهر شرير في عالم مجلات “الكوميكس”، وألد أعداء “باتمان”، من خلال سردهم لقصة “آرثر فليك”، وهو مواطن يكافح من أجل شق طريقه في مجتمع مدينة “غوثام”، بالعمل كمهرج أجير في النهار، وذلك أملا منه في أن يكون فنان “ستاند أب كوميدي” في المساء.

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ولكن يواجه “آرثر” سلسلة من الضغوطات النفسية والإهانات المتواصلة من جانب المجتمع، تكون السبب في ميلاد “الجوكر”، ذلك الشرير السيكوباتي، الذي يتوج بلقب “أمير الجريمة المهرج”، كما هو مشهور بين قراء الروايات الهزلية.

يشار إلى أن “الجوكر” أطلق على نفسه “عميل الفوضى”، في فيلم “The Dark Knight”، من إنتاج عام 2008.