برشلونة يراقب المغربي حارث موهبة شالكه

كشفت تقارير صحفية عن مراقبة نادي برشلونة الإسباني، للمغربي أمين حارث لاعب خط وسط شالكه الألماني؛ تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن السكرتير التقني لبرشلونة، سيتواجد في لقاء شالكه وهوفنهايم مساء الأحد بالجولة الثامنة من الدوري الألماني لمتابعة أداء أمين حارث.

وأشار المصدر إلى أن تألق حارث مع شالكه، جذب أنظار برشلونة والعديد من الأندية الأوروبية لمتابعته؛ تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

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وتوّج أمين حارث بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وتألق المهاجم المغربي طوال الشهر الماضي، حيث أسهم في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، خلال 3 مباريات شارك فيها بالدوري الألماني.

يذكر أن حارث كان مهدّدا بمغادرة شالكه في الميركاتو الصيفي الأخير بسبب تراجع مستواه، قبل أن يستعيد توهجه خلال المباريات الودية، في الفترة التحضيرية للموسم الحالي 2019-2020.

وانضمّ اللاعب لبطل ألمانيا في 7 مناسبات سابقة، في صيف عام 2017 قادما من نانت الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 8 ملايين يورو، بعقد يمتد حتى صيف عام 2021.

وشارك حارث مع شالكه في 68 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وأسهم بـ14 تمريرة حاسمة.