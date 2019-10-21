أنجلينا جولي تطيحُ بعرش "الجوكر" بفيلمها الجديد Maleficent :Mistress of Evil!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أنْ أحدث فيلم "الجوكر" للنجم خواكين فينيكس شهرة عالية وضجّة في دور السّينمات ومع استمرار تربعه على عرش المركز الأوّل؛ جاءت الممثلة الأمريكيّة أنجلينا جولي لتطيح به للمركز الثاني.

ونشرت صحيفة "فوكسنيوز"، أنّ أنجلينا جولي عادت للسينما مرّة أخرى بالجزء الثاني من فيلمها Maleficent: Mistress of Evil لتحتلّ المركز الأوّل في شبّاك التذاكر، وتطيح بفيلم الجوكر للمركز الثاني بعد استمراره في الصّدارة لمدة ثلاثة أسابيع منذ بدء عرضه.

حصد فيلم شركة والت ديزني الجديد الذي تقوم ببطولته النجمة أنجلينا جولي على ربح يقدّر بنحو 36 مليون دولار في أمريكا الشمالية و117 مليون دولار في مختلف دول العالم في أوّل أسبوع له في دور السّينما، وهذا الفيلم هو الجزء الثاني، فقد عُرض الجزء الأوّل منذ 5 سنوات، وحقّق نجاحًا ساحقًا، حيث بلغت إيراداته على المستوى المحليّ فقط 70 مليون دولار.

حصلت شركة "وارنر بروس" بفيلمها الجديد "الجوكر" على المركز الثاني في أسبوعها الثالث بمبلغ 29.2 مليون دولار، وبذلك فقد صدارته التي استمرّت في الفترة السّابقة.

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ترتيب الأفلام الآن طبقًا لإيرادات شبّاك التذاكر هو:"Maleficent: Mistress of Evil للنجمة أنجلينا جولي 36 مليون دولار، Joker للنجم خواكين فينيكس 29.5 مليون دولار، Zombie land: Double

Tap لوودي هارلسون 26.7مليون دولار، The Addams Family لشارليز ثيرون 16.1 مليون دولار، Gemini Man لويل سميث 8.5 مليون دولار، Abominableلكلوي بينيت 3.5 مليون

دولارDowntown Abbey لهيو بونفيل 3.1 مليون دولار، Judy لرينيه زيلويغر 2.1 مليون دولار،Hustlers لجينيفر لوبيز 2.1 مليون دولار،It Chapter Two لجيسكا شاستين 1.5 مليون دولار.