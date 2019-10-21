إليسا تعود لإحياء الحفلات وتلتقي بجمهورها في مصر

بعد فترة توتر وغياب تعود النجمة اللبنانية إليسا لإحياء الحفلات، حيث تلتقي بالجمهور المصري قريبا من خلال حفل ضخم على مسرح أوبرا جامعة مصر بميدنة السادس من أكتوبر.

تفاصيل حفل إليسا الجديد في مصر

حيث أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن إليسا ستكون نجمة حفل يقام في 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل على مسرح أوبرا الجامعة، وهو يأتي ضمن موسم غنائي حافل يضم سلسلة من الحفلات تستهدف فى المقام الأول تقديم مختلف ألوان الغناء لكبار المطربين في مصر والعالم العربي.

حيث تفتتح إليسا الموسم بعد فترة توتر عاشتها بعد أن واجهت عدة أزمات ضحية، حيث خضعت لأكثر من جراحة في يدها التي أصيبت بتورم مرارا جراء مضاعفات علاجها من مرض السرطان.

إليسا أيضا كانت قد أثارت الجدل حينما أعلنت اعتزالها العمل الفني، مؤكدة أن ألبومها المقبل سيكون الأخير في مسيرتها، ملمحة إلى أنها تعاني من ضغوط كثيرة في الوسط الفني، كما وصفت الأجواء التي تعمل بها بأنها تشبه الـ"مافيا".

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الجدير بالذكر أن مسرح أوبرا مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع 1200 شخص وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح وفق أحدث التقنيات المستخدمة.

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