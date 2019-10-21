شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حجز تذاكر فيلم Star Wars الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كل من شركتى ديزني وLucasfilm أن متابعى سلسلة Star Wars يمكنهم شراء التذاكر المسبقة للفيلم الجديد Star Wars: The Rise of Skywalker، بداية من يوم 21 أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن يصل العمل دور العرض في 20 ديسمبر المقبل فى دور العرض السينمائى حول العالم.

كما سيتم طرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker يوم 19 ديسمبر المقبل في المملكة المتحدة، الفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).

الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة في الفصل الأخير من ملحمة Skywalker، حسبما نشر موقع " flickeringmyth".