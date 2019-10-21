شكرا لقرائتكم خبر عن جولة غنائية لـ نادر أبو الليف في أمريكا والسعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب نادر أبو الليف لإحياء حفلين غنائيين ضمن موسم الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، ابتداء من شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم "أبو الليف" خلال هذه الحفلات أغاني من ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى يعمل حاليًا أبو الليف على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبد الهادى، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسية.

يذكر أن آخر أعمال أبو الليف أغنية جديدة بعنوان "أهلاً بيك"، احتفالاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر، وهي من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامي المصري.

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