تراند اليوم : نسرين أمين تظهر بدون حمالة صدر في أوضة نومها – صورة

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بلوك جديد.

وتألقت الفنانة نسرين امين بإطلالة جريئة، مرتدية هاف ستومك باللون الاسود يأخذ شكل الأربطة من الامام، وبنطلون جينز فاتح ، وهو ما اعتبره البعض انه لوك جديد لأنها تظهر بلوك كاجوال جرئ ومثير،وهو ما علق عليه الجمهور بجملتها الشهيرة :”يا حبيبى يا امين”.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على ترك شعرها الاسود منسدلًا على كتاقها مع تزينها ببعض الاكسسورات من الحلق الكبير، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة والبسيطة.