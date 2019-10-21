فن ومشاهير

قريب لطارق العريان يكشف حقيقة طلاقه من أصالة وزواجه مجددا من فنانة سورية

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 08:51 صباحاً - انتشرت في الساعات الأخيرة شائعة قوية تفيد بأن الطلاق بين الفنانة أصالة وزوجها طارق العريان قد تم بالفعل وأن الأخير تزوج من فنانة سورية، بعد الطلاق مباشرة.

وفي تصريحات صحافية أكد مصدر مقرب من أصالة وزوجها أن ما ينشر غير صحيح ولا يوجد أي علاقة بين هذه الفنانة والعريان، والامر لا يتعدى كونه شائعة للإساءة.

وكانت مواقع عربية قد تداولت خبرًا يفيد بطلاق أصالة من العريان، بسبب خيانة الأخير لها مع فنانة شابة، وساعد على انتشار تلك الأخبار ما قامت أصالة بنشره على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيها عن الإحباط وما تعانيه من حالة نفسية، كما نشرت ابنتها شام مقطع فيديو تتحدث فيه عن الرجل الذي يعامل المرأة بأسلوب سيئ، مما يشعرها بعدم الأمان.

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