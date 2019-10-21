نادية الجندي تخطف الانظار بإطلالة شبابية في احدث صورها!

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 08:51 صباحاً - اثارت الفنانة المصرية نادية الجندي ضجة كبيرة بين متابعيها بعد نشرها لصور جديدة لها عبر حسابها على انستغرام وبدت فيها كشابة ثلاثينية.

وظهرت نادية الجندي في هذه الصور بـ جمبسوت باللرن بيج، وتميز بالشراشيب اللامعة، والتي زادت اطلالتها التي تلائم سنها اناقة، وجمال، ونجحت من خلال تصميمه البسيط الكشف عن رشاقتها، واكتفت ببعض المجوهرات الرقيقة.