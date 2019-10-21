كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 08:51 صباحاً - علقت الفنانة السورية اصالة لاول مرة على الانباء المتداولة منذ ايام حول انفصالها عن زوجها المنتج طارق العريان. ونشرت اصالة صورة تجمعها بطارق العريان عبر حسابها على انستغرام وكتبت معلقة: “لاأسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر اصالة تعليقا على خبر انفصالها عن طارق العريان: “أرجو مراعاة مشاعري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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