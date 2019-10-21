كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 08:51 صباحاً - نشرت الفنانة سما المصري صورا جديدة لها اطلت فيها بلوك جديد وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وسخرت سما المصري من نفسها عبر التعليق على احدى هذه الصور قائلة: “عملت لوك جديد ونفسي أفضل لابسه اللبس المحترم دا علطول اه والله بس الشيطان ابن كلب واطي

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كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تسخر من نفسها: “نفسي افضل لابسة لبس محترم بس… “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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