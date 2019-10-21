ميريام فارس تشارك في مظاهرات “لبنان ينتفض” وابنها يهتف: “يا لبنان”

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس في مظاهرات “لبنان ينتفض” برفقة زوجها رجل الأعمال داني متري وابنهما “جايدن”.
ونشرت ميريام عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا لها مع زوجها وابنهما بين المتظاهرين في الشوارع اللبنانية وكتبت بتعليقها عليا: “لمستقبل أفضل”.
الفيديو الذي نشرته ميريام فارس حقق أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على نشره عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وآلاف التعليقات الداعمة لمطالب اللبنانيين من كل أنحاء العالم.
ويشارك الآلاف من اللبنانيين في الحراك الشعبي الواقع في لبنان، ويهتفون من ساحاته ومحافظاته على امتداد الوطن منذ أيام، مطالبين بحقوق تضمن لهم مستقبلًا جيداً في وطنهم، ومصرون على البقاء في الشارع حتى تحقيق المطالب.
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