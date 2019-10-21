ثورةُ لبنان.. ماجدة الرومي تُثيرُ الاستغراب وجوليا بطرس مُختفية بسبب زوجها! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تضامن العديد من مشاهير الفنّ في لبنان مع المظاهرات الشعبيّة التي خرجت إلى الشوارع مطالبة بالإصلاحات، وتحسين ظروف البلاد الإقتصادية والمعيشية.

غير أنّ ما أثار تساؤلات الجمهور هو سبب تأخّر النجوم جوليا بطرس، وماجدة الرومي، زياد الرحباني، عن تضامنهم مع المسيرات، فلم يكتبوا كلمة واحدة عبر صفحاتهم الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، كما لم يشاركوا على الأرض.

وتبيّن أنّ الفنانة جوليا بطرس التزمت الصّمت مُجبرة على ما يبدو، رغم أنّها قدمت خلال مسيرتها الفنية الكثير من الأغاني الثورية والوطنيّة التي حظيت بتفاعل واسع من الجمهور العربيّ، كما استغرب المتابعون تأخّر الفنانة ماجدة الرومي عن تأييد مطالب شعبها، خاصّة وأنّها غنّت للوطن في مناسبات عديدة، فالتساؤل الذي تداوله الكثيرون، هو لماذا لم تظهر إلى الآن عندما أصبح الأمر واقعًا؟

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كما لم ينس المتابعون الموسيقار زياد الرحباني، الذي اشتهر بموسيقاه الحديثة ومسرحياته السياسية الناقدة التي تصف الواقع اللبنانيّ الحزين بفكاهة عالية الدّقّة، وتميّز أسلوبه بالسّخرية والعمق في معالجة الموضوع.

الفيديو التالي يعرض أبرز النجوم الذين أيّدوا المسيرات الشعبيّة اللبنانيّة سواء على الأرض أو على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ويكشف في الوقت نفسه عن سبب تأخّر الفنانة جوليا بطرس عن تضامنها معها.