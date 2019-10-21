قيس الشيخ نجيب ينجو وعائلته من الحرائق التي اشتعلت في لبنان

نجا الفنان السوري قيس الشيخ نجيب، وعائلته من الموت في الحرائق التي امتدت بالقرب من منزلهما بعد اشتعال حرائق لبنان ووصولها إلى سورية.

قيس الشيخ نجيب، قال خلال مشاركته في مهرجان الشارقة، إنه اضطر لترك عائلته رغم اقتراب الحرائق من منزله للمشاركة في المهرجان ولكنه كان قد أطمئن أن الحرائق قد انتهت بفعل سقوط الأمطار.

وقال خلال لقائه في برنامج ET بالعربي: “قلبنا عم يحترق لبنان ما بتستاهل وسورية ما بتستاهل بس الحمد لله وكان فيه قدرة إلهية أن تعفو عن هذه البلدان وهي في النهاية بلدان مباركة.

وكانت الحرائق قد انتشرت في الأيام الماضية بلبنان ووصلت إلى بعض المناطق السكنية وامتدت إلى سوريا، وتسبب هطول الأمطار في إخماد هذه الحرائق.

يذكر أن الكثير من الحرائق امتدت في أشجار لبنان وقيل أن ذلك بفضل درجات الحرارة، وسرعة الرياح التي ساهمت في انتشارها ووصولها إلى المساكن، وسوريا أيضا.

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وساعد في إخماد هذه الحرائق كل من قوات الجيش اللبناني، والدفاع المدني بالإضافة إلى عدد كبير من المتطوعين، ولم يتم السيطرة على الحريق إلا بعد هطول الأمطار في الوقت الذي ارتفعت فيه الدعوات بعد دخول الليل وتوقف الطائرات عن الإطفاء.

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