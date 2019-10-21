شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جنات وسامو زين يختاران أغاني جديدة بتوقيع أكرم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقي أكرم عادل، إنه يتعاون مجددًا مع المطربة جنات، حيث انتهى من توزيع أغنية جديدة بعنوان "ثبات الانفعالي" وهى من كلمات أحمد الحبشي، وألحان مدين، وستكون ضمن ألبومها الجديد 2020.



أكرم عادل وجنات

وأضاف أكرم لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع المطرب سامو زين في أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "الغزال" وهي من كلمات فاطمة أحمد، وألحاني وتوزيعي، ومن المقرر أن يتم طرحه في رأس السنة.

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أكرم عادل وسامو زين

آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى" وهي تتر مسلسل "كارمن"، الذي يشارك فى بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلاني، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.

يذكر أن سامو زين طرح مؤخرًا كليب جديد يحمل اسم "متل الولد" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وهو من كلمات جاد خولى وتوزيع أسامة عبد الهادى وألحان ساموزين ومن إخراج شريف فرانسيس وظهر من خلاله بلوك جديد عليه يقدمه لأول مرة فى كليباته .