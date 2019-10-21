شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسنى يتعاون مع NiiiS فى أغنية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب حسام حسنى، نجم ذا فويس مع الملحن والموزع NiiiS، في أغنية سينجل جديدة ولم يكشف عن اسمها حتى الآن.

والأغنية من كلمات أحمد علاء، وألحان وتوزيع نيس، وجيتار باسم سعيد، وميكس وماستر محمود علاء، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية في موسم الشتاء المقبل حسبما أكد NiiiS لـ"الخليج 365".

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يذكر أن حسام حسنى شارك مؤخرًا في حفل ذكرى رحيل بليغ حمدي بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وشارك أيضًا في حفل انتصارات السادس من أكتوبر بمسرح الجمهورية بقيادة الدكتور علاء عبد السلام، وعدد من مطربي الأوبرا أبرزهم محمد حسن، وصابرين النجيلي.