محمد رشاد يكشف عن أول لقاء جمعه بمي حلمي.. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المطرب محمد رشاد، عن أول لقاء جمعه بزوجته المذيعة مي حلمي، ونشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وعلق رشاد: "عن أول نظرة لما قابلت أجمل إنسانة في حياتي، وابتديت أعاكسها، وأقولها من جوايا دلع قلبي كمان وإدلع، أتاريها هي كمان كانت بتعاكسني وبترد عليا".

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وعلقت مي، قائلة: "أديني قلبك".

وطرح رشاد فيديو كليب أغنيته الجديدة "دلع"، عبر موقع "يوتيوب"، بعد فترة عمل استغرقت عدة أشهر، والأغنية من ألحان محمود أنور، وكلمات الشاعر محمد مصطفى، توزيع محمد شفيق، كما يتعاون فيها مع المخرج نبيل مكاوي.

وعقد قران محمد ومي في سرية تامة، في حفل اقتصر على الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة، بعد إلغاء حفل زفافهما الأول بساعات، الذي أقيم في أكتوبر من العام الماضي، ما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.