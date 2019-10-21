فيديو| قبل عرض "الفلوس".. تامر حسني يكشف اسم فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المطرب تامر حسني، اسم فيلمه الجديد، المقرر أن يبدأ في تصويره عقب عرض فيلمه الجديد "الفلوس".

وقال حسني، أثناء لقائه في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة "روتانا": "اللوك دا، عشان فيلمي الجديد، بعد الفلوس، اسمه مش أنا".

و"الفلوس" من بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، وآخرون إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع، وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.