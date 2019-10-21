كارمن سليمان تشوق جمهورها لأغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: قالت المطربة كارمن سليمان، إنها تحضر لأغنية جديدة، لطرحها خلال الفترة المقبلة. وكتبت كارمن، عبر حسابها في "تويتر": "غايبة عنكوا بقالي شوية، عشان كنت بحضرلكوا أغاني جديدة إن شاء الله هتعجبكوا قوي.. أنا متحمسة جدًا". يذكر أن، كارمن سليمان ستحيي حفلاً غنائيًا، يوم 11 نوفمبر المقبل، في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا المصرية.​

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