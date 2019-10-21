دينا تستعين بأصالة لتعليم الرقص في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة الاستعراضية دينا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام". وظهرت دينا في الفيديو أثناء تعليم فتيات أمريكيات الرقص على أغنية المطربة السورية أصالة نصري "سؤال بسيط"، وعلقت: "ورشة تعليم الرقص الشرقي، مدينة كانساس، أمريكا". وأحيت دينا حفلاً في الساحل الشمالي يوم 16 أغسطس الماضي، ضمن حفلات يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة موسم الصيف.​

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