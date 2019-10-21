تراند اليوم : بعد اتهامات الخيانة .. أصالة تعترف بوجود خلاف مع طارق العريان: لن أسمح بهذا الأمر أبدًا...

بعد أيام من الشائعات ، والشد والجذب ، أقرت المطربة السورية أصالة نصري بوجود خلافات مع زوجها طارق العريان.

وقالت أصالة في بيان عبر صفحتها بـ"انستجرام" : "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا".

وأضافت: "مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر ، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا ، وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

وكانت شائعات لاحقت أصالة و زوجها طارق العريان بوجود خلافات بينهما بعد نية الأخير الزواج من فنانة شابة.

