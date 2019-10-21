فن ومشاهير

تراند اليوم : لبلبة: رفضت فيلم "النعامة والطاووس" بسبب الجنس .. وأمي اعترضت على فيلم آخر لنفس السبب...

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كشفت فنانة مصرية شهيرة عن رفضها تجسيد أحد أشهر أفلامها بسبب احتواءه على جرأة في مناقشة الأمور الجنسية.

وقالت الفنانة المصرية لبلبة في تصريحات صحفية: "رفضت تجسيد فيلم (النعامة والطاووس) 3 مرات رغم إلحاح صناعه بسبب احتوائه على جرأة في مناقشة الأمور الجنسية بين الزوجين لكن في النهاية اقتنعت".

وأضافت: "أمي اعترضت على مشاركتي في فيلم (فرحان ملازم آدم) لكني أقنعتها بعد جهد كبير".

واحتوى فيلم "فرحان ملازم آدم" على عدد من المشاهد الجريئة أيضا التي صدمت المجتمع المصري آنذاك.

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