تراند اليوم : لبلبة: رفضت فيلم "النعامة والطاووس" بسبب الجنس .. وأمي اعترضت على فيلم آخر لنفس السبب...

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن رفضها تجسيد أحد أشهر أفلامها بسبب احتواءه على جرأة في مناقشة الأمور الجنسية.
واحتوى فيلم "فرحان ملازم آدم" على عدد من المشاهد الجريئة أيضا التي صدمت المجتمع المصري آنذاك.
وقالت الفنانة المصرية لبلبة في تصريحات صحفية: "رفضت تجسيد فيلم (النعامة والطاووس) 3 مرات رغم إلحاح صناعه بسبب احتوائه على جرأة في مناقشة الأمور الجنسية بين الزوجين لكن في النهاية اقتنعت".
وأضافت: "أمي اعترضت على مشاركتي في فيلم (فرحان ملازم آدم) لكني أقنعتها بعد جهد كبير".
واحتوى فيلم "فرحان ملازم آدم" على عدد من المشاهد الجريئة أيضا التي صدمت المجتمع المصري آنذاك.