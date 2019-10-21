شكرا لقرائتكم خبر عن "فيلم يمني" في مهرجان الدار البيضاء للأفلام العربية والان مع التفاصيل
تشارك اليمن، في مهرجان الدار البيضاء للأفلام العربية، الذي انطلق بدولة المغرب في دورته الجديدة، يوم الجمعة الماضي.
ومن المتوقع أن يتم عرض الفيلم اليمني "10أيام قبل الزفة" للمخرج "عمرو جمال".
وأشادت رئيسة مهرجان الدار البيضاء للأفلام العربية فاطمة النوالي بمشاركة اليمن.. معتبرة المشاركة، رغم الظروف الصعبة علامة فارقة على قوة الفن الذي يصنع السلام وعلى عمق اليمن الحضاري.
وامتدح السفير اليمني لدى المغرب، عزالدين الأصبحي، مشاركة الفنان عمرو جمال وفيلمه المتميز، مؤكداً أن هذه المشاركة خطوة متميزة لإبراز وجه اليمن الحضاري.
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