تراند اليوم : قطعت الفستان و الحقيقة ظهرت .. 20 صورة للصاروخ ” حليمة بولند ” – إتفرج

تحرص الإعلامية حليمة بولند، على الظهور بإطلالات مميزة وعصرية في كل وقت، لكن لسوء الحظ تعرضت لموقف محرج، حيث تمزق فستانها قبل الذهاب إلى حفل زفاف خاص، مما جعل اسمها يتصدر أغلب محركات البحث.

الجدير بالذكر أنه رغم تعرضها لهذا الموقف المحرج، فإنه لا خلاف على إطلالتها الرائعة التي تتميز بالألوان الجريئة والتصميمات العصرية المواكبة للموضة، كما تحرص حليمة بولند على التنويع في اختياراتها فيما بين الفساتين و الملابس الكاجوال.

تُفضل الإعلامية الكويتية حليمة بولند عدم المبالغة في وضع المكياج الصاخب أو ارتداء الإكسسوارات المبالغ فيها، حيث تهتم بولند بإبراز أنوثتها من خلال اختيارات ساحرة ورقيقة تخطف الأنظار.