ليلى علوي تدعو النساء للمشاركة في هذه المبادرة

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 05:50 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي في مبادرة للتوعية ضد سرطان الثدي، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت “علوي” على الصورة: “في كل يوم وكل وقت وكل مرحلة من حياة الست لازم تكون مهتمة بشكل خاص بصحتها ولياقتها بشكل عام.. ولأن صحتك حياة مش بس ليكي لكن لكل اللي حواليكي من عيلة وقرايب وأصحاب ومجال عمل بتقدميله اقصى جهد تقدري عليه كل يوم انتي كمان لازم يكون ليكي وقت وحساب واهتمام”.