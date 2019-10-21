شاهد.. هنا الزاهد تقبل التحدي وتسمي ياسمين صبري

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 05:50 صباحاً - نجحت الفنانة هنا الزاهد في تحدى كرة التنس وطالبت الفنانين ياسمين صبري وهشام ماجد بالمشاركة به.

وظهرت هنا الزاهد، في فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام, وهي تحمل مضرب التنس قائلة: “احمد حاتم انا قبلت التحدي لضرب كرة المضرب عشرة مرات دون ان تسقط.

وكشفت هنا الزاهد ان اعادت تسجيل الفيديو سبع مرات قبل ان تنجح في التحدي وتسمي ياسمين صبري وهشام ماجد ليقوما به.