شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الفنانة نادين الراسي تحرق إطارات السيارات في مظاهرات لبنان والان مع التفاصيل

الحراك الشعبي في لبنان لم يقتصر في الأيام الماضية على متظاهرين من عامة الناس، بل شارك فيه عدد من الفنانين ومشاهير الإعلام.

في التفاصيل، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة اللبنانية نادين الراسي وهي تتحدث للمتظاهرين من وسط بيروت أثناء مشاركتها في إحدى المظاهرات التي ملأت شوارع العاصمة تنديدا بالوضع المعيشي السيئ في البلاد.

يظهر المقطع نادين حاملة إطارا بيدها تهم بحرقه احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

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وفي معرض حديثها، شرحت الراسي للمحتجين من حولها ما عانت منه قائلة باللهجة اللبنانية: "احترقنا، أنا جعت، علي ديون، بلد ما بيحميني ما بيحميكن، ماني أحسن منكن".

وأضافت: "تبهدلت، مصرف لبنان أخد بيتي، صرت على الطرقات ماني قادرة استأجر بيت".

كذلك تابعت: "ريحة الفساد أقوى بكتير من ريحة حرق الدواليب".

الفيديو انتشر بكثرة على مواقع التواصل، حيث علت أصوات المتظاهرين مشجعين ومؤيدين لما تقول.