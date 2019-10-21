باسل خياط: استعد لتصوير "عهد الدم".. وأدرس المشاركة في مسلسل مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان السوري باسل خياط، إنه يستعد لتصوير مسلسل درامي جديد باسم "عهد الدم" الذي حددت الجهة المنتجة له عرضه موسم رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن هناك عملين يقرأهما حاليًا لاختيار أحدهما، للمشاركة فيه خلال رمضان 2020، بينهما مسلسل مصري.

وحول الدراما البوليسية العربية قال خياط في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "أنا ضد التصنيف، ونحن بعاد كل البعد عما يقدم في العالم للأسف، ونعاني من فقر المواضيع وتكرارها، وهو ما يجعلني حذر جدًا في اختيار الموضوع اللي هشارك فيه".

وبسؤاله عن النجم العربي الأول، مقارنة بينه وبين تيم حسن وقصي خولي، فقال: "تيم وقصي من أكثر أصدقائي وأعزهما جدًا، ونجاحي من نجاحهما والعكس، وإذا كان في منافسة فهي منافسة مشروعة جدًا، وأتمنى أن يجمعنا عمل واحد كما كان يحدث في الماضي".