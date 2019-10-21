مي عمر في أحدث جلسة تصوير​

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): ​ نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها. Advertisements وظهرت مي في الصورة بفستان مخطط باللون الأصفر مع الأسود، ونالت الجلسة إعجاب متابعيها ومحبيها. وتخوض مي السباق الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "البرنس"، أمام محمد رمضان، وإخراج زوجها محمد سامي.

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