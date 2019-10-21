"ماليفيسنت" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجليس- (د ب أ): تصدر فيلم "ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل"، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء أمس الأحد. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته أنجيلينا جولي وإيلي فانينج وهاريس ديكنسون، إيرادات بلغت 36 مليون دولار. وتراجع للمركز الثاني فيلم الجريمة والإثارة "جوكر"، الذي يشارك في بطولته خواكين فينيكس وروبرت دي نيرو وزازي بيتز، محققًا إيرادات بلغت 29.2 مليون دولار. Advertisements وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والرعب "زومبيلاند 2: دابل تاب"، الذي يشارك في بطولته وودي هارلسون وجيسي آيزينبرج وإيما ستون، محققًا إيرادات بلغت 26.72 مليون دولار. واحتل المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة والكوميديا "ذا أدامز فاميلي"، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته أوسكار إيزاك وتشارليز ثيرون وكلوي جرايس موريتز، محققا إيرادات بلغت 16.05 مليون دولار. وحل في المركز الخامس فيلم الخيال العلمي "جيميناي مان"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث وكلايف أوين وماري إليزابيث وينستد، محققا إيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.​

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