شاهد تعليق محمد منير على صورته مع هاني شنودة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
ظهر المطرب محمد منير، مع الموسيقار هاني شنودة، الذي بدأ الكينج مشواره الفني معه.
ونشر منير، صورة جمعته مع شنودة عبر حسابه في "انستجرام"، وعلق: "أخي وصديقي.. مشوار عمري، العقل والقلب مجتمعين معًا.. الموسيقار الكبير هاني شنودة".
ويحيي منير حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28، التي ستقام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.
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