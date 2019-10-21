شاهد تعليق محمد منير على صورته مع هاني شنودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر المطرب محمد منير، مع الموسيقار هاني شنودة، الذي بدأ الكينج مشواره الفني معه.

ونشر منير، صورة جمعته مع شنودة عبر حسابه في "انستجرام"، وعلق: "أخي وصديقي.. مشوار عمري، العقل والقلب مجتمعين معًا.. الموسيقار الكبير هاني شنودة".

ويحيي منير حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28، التي ستقام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.