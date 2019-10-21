أمير كرارة يشوق جمهوره بفيديو غامض: "اللي جاي قمة السيطرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): شوق الفنان أمير كرارة، جمهوره ومتابعيه بفيديو "غامض" عبر حسابه في "انستجرام". وعلق كرارة قائلاً: "من الآخر اللي جاي قمة السيطرة"، وإنهالت عليه التعليقات من المتابعين والجمهور. ويستعد كرارة ، لبطولة مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة كتيبة 103 صاعقة التي كان يقودها البطل الشهيد أحمد المنسي.

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