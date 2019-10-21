جائزة باسم "سامح مهران" لأفضل عرض على مسرح الجنوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

أعلنت إدارة المهرجان المسرحي الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، جائزة مالية مقدمة من الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي لأفضل عرض في المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته الخامسة، المقامة في محافظة أسيوط في الفترة من 8 إلى 14 أبريل المقبل، برعاية وزارات الثقافة والشباب والرياضة والمالية.

وقال مهران، إن الهدف من الجائزة، دعم الشباب الموهوب وتحفيزهم على تقديم رؤى مختلفة، وتطوير عروضهم الفنية.

وأضاف: "النجاح الكبير الذي حققه المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب في دوراته الأربع الماضية، وتحقيقه لأهدافه والتي من أهمها دعم وتشجيع الشباب على الإبداع، جعلني أفكر في تخصيص الجائزة وتطويرها مع أفكار أخرى، سيتم الدفع بها لتطوير المهرجان في دوراته الحالية والمقبلة".