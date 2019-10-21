فيديو| ظافر العابدين: أشارك نيللي كريم في فيلم جديد.. ومسلسل أمريكي قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان التونسي ظافر العابدين، إنه يصور حاليًا فيلم سينمائي جديد مع الفنانة نيللي كريم، سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

وتابع ظافر، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في أولى حلقات برنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث: "سعيد بالتواجد في السينما المصرية من خلال فيلم العنكبوت مع النجم أحمد السقا، والنجمة منى زكي، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج وليد صبري، والفيلم ينتمي لنوعية جديدة لم أقدمها من قبل في السينما المصرية".

وأوضح أن مشاركته في الأفلام والمسلسلات الأجنبية هدف بالنسبة له، بالنظر إلى أن بدايته كانت في إنجلترا، قائلًا إن تركيزه في السنوات الأخيرة أنصب على الدراما العربية.

وأضاف، أنه يسعى لتحقيق توازن بين الوجود في دراما العالم العربي وعلى الساحة الدولية في الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار تأتي مشاركته في مسلسل أمريكي انتهى من تصوير دوره فيه منذ أسبوع، وتعلن عنه الجهة المنتجة قريبًا.