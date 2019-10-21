مظاهرات لبنان تُبكي أحلام.. وهذا تعليقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشرت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الشخصي في موقع "تويتر" صورًا من مظاهرات الشعب اللبناني.

وعلقت على الصور: "الله عليكم تجمعتوا أخوان وأصدقاء فلتكونوا عبرة، تعتبرها كل الشعوب للتاريخ، عملتوا بصمة اسمها ثورة وطنية حقيقية، بكاني خوفكم على بعض من الصور والفيديوهات اللي توصلنا، والكل يقول الله عليهم برافوا، لبنان ينتفض ثورة شعب تمنيت أكون معاكم ربي يحميكم كلنا ندعي لكم".

وشارك عدد كبير من الفنانين اللبنانين في المظاهرات، التي اندلعت منذ الخميس الماضي، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، من بينهم ماجي بوغصن، ونادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، كما دعم آخرون التظاهرات مثل إليسا وراغب علامة ومايا دياب.