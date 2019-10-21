بيان "ناري" من أصالة للرد على خبر انفصالها عن طارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طالبت المطربة السورية أصالة نصري، من وصفتهم بـ"مرددي الشائعات" عدم اختلاق قصصٍ حول علاقتها الخاصة بزوجها.

ونشرت أصالة، صورة تجمعها بزوجها المخرج طارق العريان، عبر حسابها في "انستجرام" وعلقت: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصٍ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".

وتابعت: "فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس كاثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلن وأنا لنّ أخذله، وصان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر".

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وأضافت: "لو كان هناك خبر لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".

ونشر موقع إلكتروني خبرًا يفيد بقيام أصالة بحذف صور العريان من حساباتها على الـ"سوشيال ميديا"، وهو ما لم يحدث، خاصة أن الزوجين يحتفظان بصورهما سويًا، ويتابعان بعضهما البعض.

وأصالة والعريان متزوجين منذ 13 عامًا، وأنجبا طفلين توأم هما "علي" و"آدم".​